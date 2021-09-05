جرحى بتفجير مزدوج في بلدة عراقية ساخنة والأهالي يغلقون طريقاً رئيسياً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الأحد بسقوط جرحى بينهم عنصرا أمن جراء انفجار عبوتين ناسفتين في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في ثاني هجوم خلال ساعات ما دفع الأهالي الى اغلاق طريق رئيسي احتجاجا على الهجمات المتكررة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عنصرين من الشرطة ومدنيا أصيبوا بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في اطراف ناحية العبارة اليوم، استهدفتا تجمعا للأهالي وعناصر الشرطة قرب منزل تعرض لهجوم مسلح ليلة أمس وخلف جريحين.

واضاف ان "الهجوم هو الثاني من نوعه في نفس المنطقة التي شهدت أمس هجوما باسلحة الكلاشنكوف"، مشيرا الى ان "الاهالي قطعوا طريق بعقوبة – العبارة الرئيسي بحواجز كونكريتية احتجاجا على الهجمات الدموية المستمرة في العبارة رغم التعزيزات القتالية المنتشرة في مناطق الناحية"

وعلى وقع التطورات الامنية اكد الاهالي اغلاق الطريق لحين ايجاد حلول لعبوات الموت والهجمات الأرهابية المتواصلة في العبارة.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.