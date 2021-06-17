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جرحى بانفجار ناسفة وبحادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-17T11:10:33+0000
جرحى بانفجار ناسفة وبحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الخميس بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة معلما متقاعدا في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت على سيارة معلم متقاعد مع مرافقه ما أسفر عن أضرار جسيمة بالسيارة واصابة المعلم بجروح طفيفة.

واضاف أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث الغامض الظروف.

ويشهد قضاء المقدادية حوادث أمنية واغتيالات بين الحين والآخر لثأرات شخصية أو دوافع إرهابية.

وأشار المصدر ذاته إلى إصابة ٣ مدنيين بحادث تصادم بين عجلة ودراجة نارية "ستوتة" على طريق بغداد -كركوك في ناحية جديدة الشط ٢٥ كم شمال غرب بعقوبة.

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