جرحى بانفجار مخلفات حربية لداعش غربي الانبار

شفق نيوز - الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة أربعة شبان من قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، بجروح بليغة إثر انفجار مخلفات حربية تعود لتنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع أثناء تواجد الشباب الأربعة في إحدى المناطق المفتوحة ضمن القضاء، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات خطيرة، مشيراً إلى نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في مكان الحادث وشرعت بعملية تفتيش وتمشيط للمنطقة، تحسباً لوجود مخلفات حربية أخرى، مؤكداً فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

يُشار الى أن تنظيم داعش كان قد اجتاح مناطق ومدن تُقدر بثلث مساحة العراق في أواسط العام 2014 وارتكب مجازر وفرض أحكامه المتشددة بحق المدنيين بشكل عام وبالخصوص من الطوائف والمذاهب والأديان الأخرى.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من هزيمة التنظيم المتشدد عسكريا بعد عمليات امنية استمرت ثلاث سنوات نفذتها بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.