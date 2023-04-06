"جرائم وسرقات" تدفع وزير الداخلية وقادة الأمن صوب النجف

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري وعدد من وكلاء الوزارة، اليوم الخميس، إلى محافظة النجف بعد تفشي الجرائم وظاهرة سرقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة إن الشمري وعدد من وكلاء الوزارة وصلوا النجف للاطلاع على الواقع الامني بعد تفشي الجرائم وظاهرة سرقة الممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين.

لاحقا قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عبد الامير كامل الشمري وصل الى النجف على رأس وفد يضم وكلاء الوزارة للاستخبارات والشرطة والأمن الاتحادي، وقائدي قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومديري الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والمرور العام والنجدة ومديرين آخرين في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على واقع المحافظة الامني ومتابعة عمل واحتياجات جميع مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة.وبينت أنه من المقرر ان يلتقي الوزير والوفد المرافق له بمحافظ النجف ورئيس محكمة الاستئناف والحكومة المحلية لمناقشة جملة من المواضيع.