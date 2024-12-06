إجراءات أمنية واستخبارية في محافظة عراقية لتعقب "خلايا داعش"

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، يوم الجمعة، أهمية تكثيف الجهد الاستخباري بحثاً عن خلايا داعش في المحافظة، تحسباً لأي طارئ، لافتاً إلى أن الجرائم التي سجلتها مناطق المحافظة "جنائية" ولا تحمل بصمات إرهابية.

وقال نائب رئيس اللجنة، فارس مزاحم، لوكالة شفق نيوز، إن "الجرائم التي سجلتها مناطق محافظة ديالى خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في بلدروز والمقدادية جنائية بحتة، ومعظمها تم التوصل الى المتورطين بتنفيذها".

وأضاف أن"داعش لم ينته 100‎%‎ في ديالى حيث توجد مجاميع منه في بعض المناطق الحدودية ولكن خلايا نائمة ليس لديها أي نشاط بالوقت الحالي بفعل الضغط الأمني والعمليات المتواصلة".

وأشار مزاحم، إلى أن "الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على بقايا خلايا داعش لا سيما وانها من الممكن ان تتحرك وتنفذ هجمات أو خروق في أي لحظة ما لم يتم انهاء وجودها".

يأتي ذلك، بالتزامن مع توتر الأوضاع في سوريا، وسيطرة المسلحين على مناطق ومدن كبيرة، أمام تراجع لقوات الجيش باتجاه العاصمة دمشق، وسط تطورات أمنية متسارعة، وإجراءات أمنية عراقية مشددة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.