إجراءات أمنية مشددة في بغداد وتوجيهات بشأن "القبعات"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بصدور توجيهات علياً بتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق العاصمة بغداد كافة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "توجيهات صدرت أيضاً بتشديد الإجراءات في سيطرات بغداد كافة، وتفتيش العجلات بشكل دقيق، مع التركيز على مرتدي القبعات الرياضية (الشفقة) والكمامة".

وأضاف المصدر، أن "قرار تشديد الإجراءات والتفتيش، شمل حتى العجلات التي تحمل باجات عسكرية".

وتأتي هذه الإجراءات، بعد أيام قليلة من استهداف مقار أحزاب سياسية ومصارف تابعة لأحزاب في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، من قبل مسلحين مجهولين.