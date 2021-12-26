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إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء قبل ساعات من إعلان للمحكمة الاتحادية

Category: أمـن

Date: 2021-12-26T20:48:55+0000
إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء قبل ساعات من إعلان للمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بفرض "الفرقة الخاصة" إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة المذكورة.

والفرقة الخاصة مسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة العراقية والبرلمان، والبعثات الدبلوماسية من ضمنها السفارة الامريكية التي تعد هدفاً لجماعات مسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية قد تشرك جهاز مكافحة الارهاب في تأمين المنطقة الخضراء إذا دعت الحاجة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة قبل إعلان مقرر المحكمة الاتحادية لحكمها في دعوى رفض نتائج الانتخابات التشريعية، التي اعترضت عليها قوى شيعية لها نفوذ واسع في الحشد الشعبي وفصائل شيعية مسلحة.

وبحسب تسريبات خاصة، لوكالة شفق نيوز، فإن حكم المحكمة المقرر صباح الاثنين سيفضي لرد الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات، والتي رفعها هادي العامري زعيم تحالف "الفتح".

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