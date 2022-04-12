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إجراءات أمنية لمواجهة هجمات داعش في العواصف الترابية غرب الأنبار (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-04-12T08:44:38+0000
إجراءات أمنية لمواجهة هجمات داعش في العواصف الترابية غرب الأنبار (صور)

شفق نيوز/ كشفت قائممقامية قضاء الرطبة، غربي محافظة الانبار، يوم الثلاثاء، عن قيام القيادات الامنية بالمحافظة باتخاذ إجراءات للحد من الخروقات المتكررة التي تشهدها المناطق الغربية، مع هبوب العواصف الترابية.

وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "كثرة هبوب العواصف الترابية، التي تشهدها البلاد والمناطق الغربية خاصة، تتسبب بحجب الرؤية، خاصة بالطرق الرئيسية والخارجية، الامر الذي بات يشكل خطراً أمنياً كبيراً على مناطقنا، كونه يساعد تنظيم (داعش) على تنفيذ عملياته الارهابية".

وأضاف الدليمي أن "هذه الهجمات الارهابية غالباً ما يتم تنفيذها، على المناطق او النقاط الرخوة، مما يسبب بخسائر بشرية ومادية"، مؤكداً، أن "الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها المناطق الغربية، دفعت باتخاذ عدة اجراءات امنية، منها استنفار أمني شامل للقطعات الامنية الماسكة للأرض، في الرطبة وعموم المناطق الغربية".

وتابع قائممقام الرطبة، أنه "تم نشر قطعات أمنية على الطريق الدولي السريع وباقي الطرق الخارجية بهدف تأمينها والحفاظ على حياة سالكي هذه الطرق"، مبيناً انه "يتم أحياناً، قطع الطريق الدولي لساعات على السائقين، كي لا يتم استغلاله من قبل الجماعات الارهابية، خاصة في حالة سوء الاجواء".

ودعا المسؤول المحلي القوات الامنية إلى "اليقظة والحيطة والحذر واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها الحد من الحوادث".

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