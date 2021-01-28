سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إجراءات أمنية في محافظتين عراقيتين بحثاً عن انتحاريين

Category: أمـن

Date: 2021-01-28T08:33:39+0000
إجراءات أمنية في محافظتين عراقيتين بحثاً عن انتحاريين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، تشديد الإجراءات في محافظتين عراقيتين، بحثاً عن عناصر انتحارية تسللوا من اطراف الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز"، إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية شددت إجراءاتها بعد معلومات بتسلل انتحاريين من مناطق الرياض والزاب التابعة لقضاء الحويجة إلى مناطق مركز القضاء ومناطق أخرى في كركوك، بالإضافة إلى أطراف محافظة ديالى لشن هجمات انتحارية.

وأضاف المصدر، أن الإجراءات الأمنية شملت تكثيف الإنتشار الأمني في نقاط التفتيش والمداخل الرئيسية والمشتركة بين ديالى وكركوك لتفادي وقوع مجازر دموية".

ومنذ مطلع العام الماضي، تكثف القوات العراقية عمليات التمشيط والدهم لملاحقة فلول "داعش"، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

وأعلنت بغداد، أواخر 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014، وتقدر بنحو ثلث مساحة العراق.

إلا أن التنظيم الإرهابي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق، ويشن هجمات من آن إلى آخر، كان اخرها تفجير انتحاري مزدوج في العاصمة بغداد في 21.01.2021.

related

إشتبكات مسلحة مع "إرهابيين" في ديالى وكركوك

Date: 2020-06-27 22:46:04
إشتبكات مسلحة مع "إرهابيين" في ديالى وكركوك

مسلحون يُجهزون على رجل خمسيني في كركوك

Date: 2020-10-21 20:09:10
مسلحون يُجهزون على رجل خمسيني في كركوك

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

Date: 2020-10-05 18:43:34
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

Date: 2020-08-24 19:03:32
حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

Date: 2020-07-27 05:39:20
اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

Date: 2020-10-16 19:30:53
بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

الاعلام الامني: قتيل وجرحى بانفجارين في كركوك

Date: 2019-06-27 20:57:02
الاعلام الامني: قتيل وجرحى بانفجارين في كركوك

مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-15 10:40:03
مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك