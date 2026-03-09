إجراءات أمنية في ديالى لمنع استغلال أراضيها بإطلاق الصواريخ

شفق نيوز- ديالى

عقدت محافظة ديالى، يوم الاثنين، اجتماعاً لخلية الأزمة لبحث تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما أكد القادة الأمنيون اتخاذ إجراءات احترازية لمنع استغلال أراضي المحافظة لإطلاق صواريخ أو تهديد الأمن الداخلي.

وقال محافظ ديالى، عدنان الشمري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأوضاع في المحافظة مستقرة ولا توجد أي تداعيات أو مخاطر"، مبيناً أن اجتماع خلية الأزمة يهدف إلى اتخاذ جميع التدابير لمواجهة مختلف السيناريوهات في حال حدوث طارئ، مثل النزوح الداخلي أو الخارجي".

وأضاف الشمري، أن الاجتماع وضع خططاً لتعزيز الأمن والاستقرار والتعايش، وإرسال رسائل تطمين للمواطنين بشأن الأوضاع داخل المحافظة"، لافتاً إلى أن "المنافذ الحدودية مع إيران تعمل بانسيابية حالياً بعد أن شهدت إرباكاً في بداية الحرب".

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، أن "المجلس شكل لجاناً بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية لمتابعة الأسعار في الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال الأوضاع الإقليمية والتلاعب بأسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية".

وأشار الكروي إلى "صدور توجيهات تؤكد ضرورة عدم حدوث شح في الوقود والغاز".

من جانبه، أوضح قائد عمليات ديالى الفريق الركن أكرم صدام، أن "المؤتمر ناقش الأوضاع الخدمية والأمنية، ووضع حلول لأي طارئ محتمل حالياً أو مستقبلاً"، مؤكداً أن "الأوضاع مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية والجريمة المنظمة تواصل عملها وفق اختصاصاتها".

وأضاف صدام، أن "القوات الأمنية منتشرة في مختلف المناطق، لا سيما الأراضي التي قد تُستغل لإطلاق صواريخ أو إنشاء قواعد لها"، مشيراً إلى أن "قيادة العمليات المشتركة العراقية لم تسجل أي خرق أمني في ديالى خلال هذه الفترة".