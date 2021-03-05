إجراءات غير مسبوقة.. نينوى تستعين بقوة من بغداد لتأمين زيارة البابا

شفق نيوز/ بدأت السلطات الأمنية في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بتطبيق خطة تأمين زيارة البابا فرنسيس إليها، فيما تسلمت قوة خاصة قدمت من بغداد، ملف تأمين موقعين مهمين سيزورهما البابا هناك.

وصباح اليوم، توجه بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى العراق في زيارة تاريخية تعد الأولى لـ"حبر أعظم" لبلاد الرافدين، وتستمر الزيارة لثلاثة أيام وتشمل بغداد والنجف ومدينة أور في ذي قار، بالإضافة إلى أربيل ونينوى.

إجراءات مشددة

ومع دخول الموصل في أيام حظر التجوال الشامل، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، ببدء الخطة الخاصة بزيارة البابا، وتشديد الإجراءات حتى انتهاء الزيارة ومغادرته المدينة".

وظهر يوم الأحد المقبل، سيزور البابا محافظة نينوى، على متن طائرة مروحية، قادمة من أربيل، ليجري في مدينة الموصل صلاة "النشوة" لضحايا الحرب في حوش البيعة، وبعدها يجري في (ساحة الكنيسة) صلاة الأب الأقدس.

ويتوجه بعدها، إلى قرقوش لزيارة مجتمع القراقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" ويلقي خطاب الأب الأقدس أنجيلوس هناك.

قوة من بغداد

وأوضح المصدر، أن "الإجراءات شملت إغلاق جميع مداخل المدينة بشكل كامل، باستثناء الحالات الطارئة جداً، وستكون بمتابعة الشرطة المحلية الموجودة في مداخل المدينة وأحيائها".

وأكد المصدر، "تسلم قوة خاصة كانت قد وصلت قبل يومين من العاصمة بغداد، موقعين في المحافظة لتأمين حمايتهما وهما (حوش البيعة) والكنائس المحيطة به في الموصل القديمة، بالإضافة إلى بلدة (بغديدا) وبدئها الاستعدادات لتأمين البلدة امنياً".

الكوادر الطبية

من جانبه، أكد مسؤول إعلام نقابة ذوي المهن الصحية فرع نينوى، عبد الله أحمد، أن "الكوادر الصحية والطبية في المحافظة، ستكون ممنوعة من التنقل إلا بعجلات الاسعاف الرسمية"، مشيرا إلى أن "أطباء الخفر يعانون الآن من عدم إيجاد طريقة للوصول إلى المستشفيات".

وقال أحمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه اضطر إلى الذهاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى، لصعوبة الحركة والتنقل، لافتا إلى أن "هذه الطريقة الوحيدة التي مكنته من الوصول إلى مكان عمله".