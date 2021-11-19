إجراءات تفتيش تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وضبط عجلة مسروقة في بغداد

شفق نيوز/ القت قوات قيادة شرطة بغداد، يوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بالإرهاب، وضبطت عجلة مسروقة.

وذكر بيان لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز سيطرة التاجي التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب".

كما ضبطت مفارز ذات السيطرة وفقا للبيان، "عجلة مسروقة تم التأكد من بياناتها لدى تدقيق رقم لوحتها في حاسبة السرقات ضمن السيطرة".

والقت مفارز سيطرة سبع البور، "القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا ارهاب ومطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بعد التفتيش الدقيق الذي تجريه السيطرة وتم تسليم المتهمين الى جهتي الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".