إجرام كركوك تطيح بأحد قاتلي زوجة الرباع "شمس الدين" وتكشف الملابسات

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة إجرام كركوك، يوم السبت، الاطاحة بأحد قاتلي زوجة الرباع الكوردي العراقي محمد شمس الدين.

وقالت المكافحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سكن البطل العالمي محمد شمس الدين المنسوب الى قسم الألعاب والتدريب البدني لقيادة شرطة كركوك تعرض لحادث من قبل شخص يرتدي الزي العسكري ويستقل عجلة نوع نيسان قمارة بلوحات مزورة وبرفقته شخص آخر ويدخل بقوة السلاح الى داخل السكن مستغلا غياب الزوج وقام باطلاق النار على المجنى عليها زوجة البطل العالمي وابنتها البالغ من العمر ١٠ سنوات وهروبهم الى جهه مجهولة".

واضافت، "بعد تلقي الإخبار تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام والشروع بالتحقيق في ملابسات الحادث وخلال ٧٢ ساعة تم كشف الجناة وتبين بأن الدافع من القتل خلافات عائلية، تم القبض على احد الجناة واعترف ابتدائيا وقضائياً بالجريمة فيما لاذ الجاني الآخر بالفرار الى إقليم كوردستان، وتم التنسيق مع شرطة الإقليم للقبض على الجاني الآخر وتسليمه الى قسم مكافحة الإجرام لينال جزاءه العادل".

وفي وقت سابق اليوم السبت، توفيت زوجة الرباع الكوردي العراقي محمد شمس الدين متأثرة بالجروح التي تعرضت لها خلال الهجوم المسلح الذي طال الأسرة قبل أيام في محافظة كركوك.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "ميديا" قد توفيت اليوم بعد ان هاجم مسلحون مجهولون منزل أسرة الرباع شمس الدين قبل حوالي 10 أيام.

وهاجم مسلحون مجهولون في وقت متأخر من يوم الأربعاء 28 تموز، أسرة الرباع الكوردي العراقي محمد شمس الدين في محافظة كركوك.

وقال شمس الدين لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص عليِّ على زوجتي ميديا الطيب وأبنتي، في منطقة الفيلق في كركوك، مما تسبب بإصابة زوجتي وأبنتي.

ومحمد شمس الدين أحد أبطال لعبة كمال الأجسام، شارك في البطولات منذ عام 2005 وفاز بما يقرب من 28 لقبا محليا.

وكان أكبر وزن تمكن من رفعه هو 505 كيلو غرامات. أما زوجته فتستطيع رفع ما يصل إلى 84 كيلوجراما.