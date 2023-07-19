إجرام ذي قار تفك لغز جريمة قتل "غامضة" والنجف توقع بتاجر مخدرات "خطير"

شفق نيوز/ تمكنت مكافحة الإجرام في قيادة شرطة ذي قار، يوم الأربعاء، من فك لغز جريمة قتل "غامضة" وقعت قبل ايام.

وأشار بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، الى أن "مركز شرطة البلدة أحد مراكز قسم بلدة الجزيرة أحال المتهم (ر.س.ج) تولد 1978 والاوراق التحقيقية الخاصة بقتل زوجة المتهم وإصابة ابنته في حادثة وقعت في 9 من الشهر الجاري بمدينة الناصرية"، مضيفاً "بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة تم تشكيل لجنة تحقيقية باشراف مدير قسم مكافحة الاجرام العميد الحقوقي رافد جبار وضابط شعبة مكافحة الناصرية العقيد الحقوقي علي عبد لفتة ومحققين أكفاء، ومن خلال بذل مزيد من الجهود في التحري وجمع المعلومات ومواجهة المتهم بالأدلة والبراهين وبمنهية عالية أدت إلى انهيار المتهم والذي اعترف بالتخطيط للجريمة التي أدت إلى مقتل زوجته وإصابة ابنته بالاتفاق مع المتهم الهارب الآخر ولده من زوجته الأخرى".

واوضح البيان ان "المتهم اتفق مع ولده على تنفيذ الجريمة اثر خلافات عائلية"، مشيراً الى "تدوين أقواله بالاعتراف قضائيا واجري له كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

في السياق، افاد مصدر امني بمحافظة النجف، بان قوة امنية اعتقلت تاجر مخدرات "خطير" عند مدخل مدينة النجف مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "تقارير استخبارية دقيقة قادت الاجهزة الامنية للاطاحة بتاجر مخدرات خطير حاول الدخول إلى النجف عبر إحدى مداخل المدينة وبحوزته كيلو ونصف من مادة الكريستال المخدرة مع مبلغ مالي يقدر بـ15 مليون دينار عراقي".

وبين المصدر، ان "القوة نقلت التاجر المعتقل إلى مركز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه ".