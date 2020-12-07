إجرام بغداد تكشف 9 جرائم خلال 10 أيام وتعتقل مرتكبيها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وكشف تسع جرائم متنوعة خلال العشرة أيام الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وباوقات قياسية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب الشعب لمكافحة الاجرام تمكن من كشف جريمة قتل مقترنة بالسرقة خلال ساعتين بعد أن قتل المجنى عليها من قبل ابن اخ زوجها من خلال طعنها بآلة حادة عدة طعنات ونحرها ثم ضربها باسطوانة غاز على راسها وسرق مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون الف دينار من داخل الدار".

وأضافت أن "المكتب ذاته تمكن من كشف حادث قتل امرأة سجل على انه انتحار والقبض على الجاني زوجها في نفس اليوم، وذلك بعد قتل المجنى عليها من خلال قيام زوجها بخنقها بقطعة قماش ومن ثم تعليق قطعة القماش على الباب لافتعال انتحارها".

وتابعت أن "مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام، تمكن من كشف جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة وسرقة عجلة "التكتك" العائدة له والقبض على الجاني خلال ثلاثة ايام، فيما تمكن مكتب حسينية المعامل لمكافحة الاجرام من كشف جريمة سطو مسلح مقترن بالسرقة لعصابة من خمس متهمين على دار ومقتل المجنى عليه صاحب الدار واصابة ولده الحدث وسرقة عجلته، كما نتج عن هذا الحادث مقتل احد افراد العصابة اثناء تبادل اطلاق النار والقبض على بقية افراد العصابة خلال ثلاثة ايام".

وتمكن مكتب الحبيبية لمكافحة الاجرام وفقا للبيان "من كشف جريمة قتل شخصين رجل وامرأة من قبل شقيق المجنى عليها ومن ثم حرق جثة المجنى عليها لوجود خلافات عائلية بينهم"، كما تمكن مكتب الكرادة لمكافحة الاجرام من كشف جريمة قتل مقترنة بالسرقة لحارس شركة اسيوي الجنسية من قبل متهمين اثنين من خلال تقييد المجنى عليه في سريره وضربه بمطرقة حديدية وسرقة مبلغ ثلاثون مايون دينار من داخل الشركة".

ولفتت المديرية إلى أن "مكتب الدورة لمكافحة الاجرام تمكن من كشف جريمة قتل شخص وسرقة عجلته من قبل متهمين اثنين والقبض على الجناة خلال اسبوع من الحادث، كما تمكن المكتب ذاته من كشف حادث قتل المجنى عليها من قبل المتهم زوجها والقبض عليه واعترافه بالجريمة في نفس اليوم".

من جانبه تمكن مكتب المنصور لمكافحة الاجرام من "كشف جريمة قتل طفلة بعمر 10 سنوات بطريقة بشعة من خلال ضرب راسها بصبة كونكريتية والقبض على الجناة واعترافهم بالجريمة في نفس اليوم"، فيما "تمكن مكتب اجرام المحمودية من القاء القبض على متهم الملقب (عبسي) والذي اعترف بقيامه بسرقة خمس دور سكنيه ضمن قاطع المسؤولية، وقد صدقت أقواله قضائيا بالاعتراف من قبل محكمة تحقيق المحمودية".