جدل "سحب هواتف الأمن" في مراكز الاقتراع.. الدفاع تكشف الحقيقة

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، صدور توجيه من رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يقضي بسحب هواتف المنتسبين المكلفين بحماية المراكز الانتخابية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً تُفيد بصدور توجيه من رئيس أركان الجيش يقضي بسحب هواتف المنتسبين المكلفين بحماية المراكز الانتخابية".

وأضافت أن "رئاسة أركان الجيش تؤكد أن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة تماماً، ولم يصدر أي توجيه بهذا الخصوص. كما تشدد على أن جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة بتأمين مراكز الاقتراع تُنفذ وفق ما يصدر من اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات وبالتنسيق الكامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبما يضمن أعلى مستويات الانضباط والجاهزية لتنفيذ الواجب الوطني المكلفين به".

ودعت رئاسة أركان الجيش جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً في تداول الأخبار والمعلومات، وفق البيان.

ويأتي هذا النفي بعد تداول أنباءً عن صدور قرار من رئيس أركان الجيش العراقي، السبت، بمصادرة الهواتف النقالة من المنتسبين المشاركين في تأمين مراكز الاقتراع لحين انتهاء التصويت، وذلك للحد من أي تصرفات غير مسؤولة قد تصدر من بعض المنتسبين ونشرها على التواصل الاجتماعي والتي لا تعبّر عن توجيهات المؤسسة العسكرية.

يشار الى أن بعض العناصر في صفوف قوات الجيش العراقي قاموا مؤخراً بتسجيل بعض المقاطع الفيديوية الفكاهية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تمركزهم في مراكز الاقتراع داخل المدارس، وأنهم قد قاموا بالسيطرة عليها، ودحر "العدو" المتمثل بالمعلمات والتدريسيات، وقد لاقت تلك المقاطع رواجاً وتفاعلاً كبيراً.

ولا تخلو بعض الفيديوهات من الإساءة إلى الكوادر التدريسية، وتوجيه انتقادات للإدارات بشأن تردي الخدمات والنظافة داخل المدارس.