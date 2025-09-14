جثث وموت في حوادث غامضة بالسليمانية وكركوك

شفق نيوز- السليمانية/ كركوك

أعلنت مديرية الطوارئ في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، العثور على جثتين تعودان لمواطنين في حادثين غامضين منفصلين داخل المدينة، فيما تعرض عامل في محافظة كركوك إلى صعقة كهربائية أودت بحياته على الفور أثناء عمله في المنطقة الصناعية.

ففي السليمانية، قال مسؤول طوارئ المحافظة، سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثتين الأولى لمواطن من مواليد 1959 وجد داخل سيارة قرب نفق پێشڕەو، والجثة الثانية لمواطن من مواليد 1972 وجد في متنزه هاوار شار وسط المدينة".

وأشار نادر إلى "نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق رسمي بالحادثتين لمعرفة ملابساتهما".

وعن حادثة مصرع عامل صعقاً بالكهرباء في كركوك، أوضح مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المتوفى يُدعى (ماهر غازي طه)، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وقد فارق الحياة بعد تعرضه للصعق الكهربائي خلال عمله في الحي الصناعي جنوبي المحافظة".

وأضاف المصدر، أن الجهات الأمنية والمحلية فتحت تحقيقاً لمعرفة ظروف الحادث، والتأكد مما إذا كان هناك إهمال أو خلل في التوصيلات الكهربائية.