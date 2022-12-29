"جثث تتطاير" .. ضربة جوية عراقية تستهدف موقعا لداعش بحمرين في ديالى

شفق نيوز/ استهدفت طائرات تابعة لسلاح الجوي العراقي، بضربات جوية موقعا لتنظيم داعش في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، من رصد تحركات لعناصر تنظيم داعش في "وكر مهم" يقع شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

ووفقا للبيان فإن طائرات دكت سزنا كرفان هذا الوكر المهم وحولته الى ركام، وشوهدت جثث وأشلاء العناصر الإرهابية تتطاير بفعل هذه الضربات الموجعة".