جثة برصاصتين.. العثور على امرأة مقتولة داخل سيارة في السليمانية

شفق نيوز/

عثرت قوة أمنية، يوم الأثنين، على جثة أمرأة في شارع ملك محمود بمحافظة السليمانية.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه "نم العثور علی جثة امرأة داخل سیارة من نوع کیا اوبتیما متوقفة في شارع ملك محمود والمعروف باسم شارع ستين فې السلیمانیة".

وأضاف المصدر؛ أن "الجثة کانت داخل سیارة مرکونة قرب البولنک علی الشارع المساعد وعلى جسدها اثار رصاصتين".

وأشار إلى أن القوة ألأامنية باشرت بقطع الشارع ومنعت المارة من الاقتراب من موقع الحادثة لحین وصول الفرقة الجنائیة والطبابة العدلیة، وبدء التحقیق بملابسات الحادث، ومن يقف وراء ارتكاب الجريمة".