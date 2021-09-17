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بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية الأمريكية في عين الأسد وأربيل

Category: أمـن

Date: 2021-09-17T08:17:56+0000
بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية الأمريكية في عين الأسد وأربيل

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة يوم الجمعة أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية عقدت اجتماعا مع نظيرتها الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد تمخض عنه الاتفاق على تقليص القوات القتالية الأمريكية في القواعد العسكرية في "عين الأسد" بالأنبار، ومحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعا بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، عُقد يوم أمس في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي - الامريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في 22 تموز 2021".

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا "على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر أيلول الجاري. كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة".

ونوه البيان إلى أن الطرفين جددا "التأكيد بأن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية".

كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام، وفقا للبيان.

واتفق العراق والولايات المتحدة في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام 2021.

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