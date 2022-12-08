إجتماع تطويق أزمة احتجاجات الناصرية يخرج بعدة توصيات وقائد الشرطة الجديد يباشر عمله

شفق نيوز/ عقد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، اليوم الخميس، إجتماعاً عاجلاً بحضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري ونواب عن محافظة ذي قار لمناقشة تداعيات الاحتجاجات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الذي سقط على اثرها عدد من الضحايا وأُصيب العشرات بجروح.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للعبيدي خرج الاجتماع بمجموعة من المقررات منها ضرورة الإسراع بإنجاز مهام اللجنة التحقيقية المشكلة من رئيس الوزراء لمعرفة أسباب سقوط ضحايا في تظاهرات الناصرية، مع التوصية بإحالة المسؤولين عن إستخدام السلاح ضد المتظاهرين الى المحاكم المختصة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السابقة بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

- مفاتحة الحكومة العراقية لإعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات شهداء، مع التأكيد على إلتزام الدولة بعلاج ورعاية المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضاف البيان أن لجنة الامن والدفاع النيابية ستتولى مناقشة أسباب سقوط ضحايا في تظاهرات الناصرية، وستسمي ممثلين عنها للمشاركة في اللجان التحقيقية المشكلة.

كما أشار البيان إلى فتح قنوات تواصل مباشرة ومستمرة بين السيد وزير الداخلية ونواب محافظة ذي قار للتدخل وتطويق أية ازمة قد تنتج في المستقبل.

ونوه البيان إلى مطالبة الجهات المعنية بفتح حوارات مع المتظاهرين بشكل مباشر أو من خلال ممثلين عنهم أو عبر نواب المحافظة في البرلمان العراقي.

وأهاب المجتمعون كما في البيان بالمتظاهرين والعشائر الكريمة في ذي قار الى تطويق الأزمة ومحاولة حلها عبر الحوار لا التصعيد، مع ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية، بالمقابل يرفض المجتمعون بشكل مطلق مواجهة المتظاهرين السلميين بالسلاح، وأكدوا إن أية محاولة لإستخدام السلاح يجب أن تواجه بعقوبات صارمة ضد كل المتورطين بالدم العراقي.

في غضون ذلك باشر قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد العميد مكي شناع مهامه رسمياً.

وشدد القائد في كلمة له، على تسخير الجهود لحماية المواطنين والمتظاهرين، ومحاسبة كل من تسبب باراقة الدماء في الناصرية.

وأكد العميد شناع وجود قنوات تواصل لتهدئة الأمور مع المحتجين.