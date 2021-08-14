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"جبل الموت" يهدد بلدة عراقية ساخنة

Category: أمـن

Date: 2021-08-14T08:23:11+0000
"جبل الموت" يهدد بلدة عراقية ساخنة

شفق نيوز/ عزت ناحية اشور شمالي محافظة صلاح الدين، يوم السبت، سبب الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا الى قربها من جبل مخمور وتسلل عناصر داعش نحو خطوط الصد والتماس.

وقال مدير الناحية التابعة لقضاء الشرقاط، جرجيس اسماعيل حجاب، لوكالة شفق نيوز، ان الناحية "تعرضت خلال الأسبوع الأخير لثلاث هجمات طالت قرى ومناطق قريبة من خط التماس والصد مع جبال مخمور القريب من حدود اقليم كوردستان، معقل عناصر داعش ومنطلق هجماته الارهابية".

ونفى حجاب "اختراق الناحية او وجود خروقات داخلها باستثناء القرى النائية القريبة من جبال مخمور"، معتبرا الحوادث الاخيرة "تسلل لصوصيّ لا يرقى الى مستوى التهديد الأمني".

واكد ان القوات الامنية والحشد العشائري "تمسك الملف الامني بإحكام ولن تسمح بأي خروقات او هجمات تطال المدنيين رغم ان الناحية خط صد للهجمات والتعرضات التي تستهدف قضاء الشرقاط وشمالي صلاح الدين".

وتعرضت ناحية آشور خلال الايام الماضية لثلاث هجمات لتنظيم داعش استهدفت محطة وقود اهلية ونقطة امنية للحشد العشائري الى جانب اغتيال مختار احدى القرى النائية لتعاونه مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

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