سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جامعة ديالى تستدعي فريق صيانة لاجهزة التبريد فقام بسرقتها

Category: أمـن

Date: 2022-05-31T09:41:38+0000
جامعة ديالى تستدعي فريق صيانة لاجهزة التبريد فقام بسرقتها

شفق نيوز/ تمكنت مفارز ودوريات قسم مكافحة إجرام ديالى يوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على ثلاث سراق حاولوا سرقة مواد تبريد من داخل جامعة ديالى.

وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مفارز مكافحة الإجرام وبناء على معلومات وبلاغات تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مواد من أجهزة التبريد بجامعة ديالى أثناء عمليات الصيانة".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة أجرت كشف الدلالة في موقع الجريمة وجاء مطابقا لاعترافاتهم، وضبط بحوزتهم المواد المسروقة، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق [المادة 446 ق.ع]  لينالوا جزائهم العادل".

related

بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 3 مدنيين بعملية سرقة جنوبي العراق

Date: 2021-12-07 16:19:49
بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 3 مدنيين بعملية سرقة جنوبي العراق