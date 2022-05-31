جامعة ديالى تستدعي فريق صيانة لاجهزة التبريد فقام بسرقتها

شفق نيوز/ تمكنت مفارز ودوريات قسم مكافحة إجرام ديالى يوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على ثلاث سراق حاولوا سرقة مواد تبريد من داخل جامعة ديالى.

وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مفارز مكافحة الإجرام وبناء على معلومات وبلاغات تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مواد من أجهزة التبريد بجامعة ديالى أثناء عمليات الصيانة".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة أجرت كشف الدلالة في موقع الجريمة وجاء مطابقا لاعترافاتهم، وضبط بحوزتهم المواد المسروقة، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق [المادة 446 ق.ع] لينالوا جزائهم العادل".