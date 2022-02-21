بسبب "بوري ماء".. عسكري متقاعد يُجهز على مدرس في بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل شخص، يوم الاثنين، بمقتل شخص برصاص أحد المسلحين على خلفية خلاف على أنبوب لماء الشرب (بوري) في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا مسلحا فتح نيران سلاحه باتجاه صاحب عجلة مدنية ضمن منطقة الكمالية ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "الجاني متقاعد عسكري، والضحية يعمل مدرسا في تربية الرصافة"، مبينا أن "سبب الحادث يعود إلى خلاف بين طرفين بسبب تمديد أنبوب لماء الشرب (بوري)".

وأشار المصدر إلى أنه "تمت مشاهدة المتهم من قبل دورية مركز الخنساء وملاحقته والقبض عليه ضمن شارع 77 العام إلى جانب ضبط عجلته وسلاح الجريمة".

وتابع بالقول إنه "تم توقيف في مركز شرطة الخنساء لغرض عرض القضية على انظار محكمة تحقيق بغداد الجديدة لتقرير مصيره".