ثأر عشائري يودي بحياة شاب من حديثة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني من اهالي مدينة حديثة التابعة لمحافظة الانبار، بإطلاق نار بمدينة الموصل، في حادثٍ يندرج ضمن الثأر العشائري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب قتل في شارع الدواسة (وسط الموصل)"، موضحا أن "ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة تكسي احدهم اطلق النار على الضحية ثم لاذوا بالفرار.

وبين المصدر، أن الحادث الذي وقع وقت متأخر من ليلة الاثنين كان بسبب ثأر عشائري نتيجة حادث قتل وقع في الرمادي وأن الضحية من اهالي حديثة".

وأضاف، أن الجهات الأمنية " عممت أوصاف العجلة وأسماء المتهمين والذين تم تشخيصهم".