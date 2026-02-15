ثأر عشائري ينهي حياة مدني غربي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بمقتل مدني إثر نزاع عشائري تطور إلى إطلاق نار في حي الاقتصاديين غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين فتحوا النار على المدني في الشارع العام قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن الحادث يأتي ضمن ثأر عشائري قديم يعود لأكثر من أربعة أعوام بين أبناء عمومة.

وأضاف أن "المدني فارق الحياة في الحال متأثراً بإصابته"، مشيراً إلى أن شرطة نينوى فتحت تحقيقاً بالحادث للتوصل إلى الجناة.

وأوضح المصدر أن الجثة سُلّمت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.