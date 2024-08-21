ثأر عشائري يتسبب بمقتل "ابن العم" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الأربعاء، بمقتل شاب بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين يستقلون عجلة نوع بيك اب، فتحوا نيران أسلحتهم على ابن عم لهم في العشرينيات من عمره، واردوه قتيلاً على الفور، بمنطقة أم رمانة وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن العملية سببها ثأر عشائري سابق بين الطرفين"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".