"ثأر عشائري".. مسلحون يجهزون على أربعة أشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص بحادثين منفصلين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان هجومين مسلحين، الأول وقع في ناحية الخير، والثاني وقع بقضاء قلعة صالح، وأدى لمقتل شابين إثنين في العشرين من عمرهما".

وبين المصدر، ان "الهجومين نفذا بسبب ثأر عشائري بين أطراف الجناة والمجني عليهما"، مبينا ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعا بالحادثين لاعتقال الجناة ".

واشار المصدر ، إلى مقتل شخصين آخرين بهجوم مسلح في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة بمحافظة ميسان، والمحاذية لمحافظة ذي قار، مشيرا الى أن سبب الهجوم هو خلاف عشائري، احد أطرافه مطلوب للقضاء.