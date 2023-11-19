"ثأر عشائري سابق" يودي بحياة شخصين في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الأحد، بمقتل شخصين بهجوم مسلح غربي المحافظة على خلفية "ثأر عشائري".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخصين وأردوهما على الفور في حي الأندلس بقضاء الزبير غربي مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية بالحادث تشير أن إلى الهجوم وقع نتيجة ثأر عشائري سابق".