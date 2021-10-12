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أثناء محاولة اغتصاب امرأة .. اعتقال أشخاص يمارسون السحر والشعوذة بالموصل

Category: أمـن

Date: 2021-10-12T10:21:58+0000
أثناء محاولة اغتصاب امرأة .. اعتقال أشخاص يمارسون السحر والشعوذة بالموصل

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة "ام الربيعين" التابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى يوم الثلاثاء بالقاء القبض على أشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة والتحرش الجنسي بالنساء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وبيّنت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العصابة مكونة من ( ثلاثة اشخاص ) بينهم امرأة، وضبط بحوزتهم مواد تستخدم في ممارسة السحر والشعوذة بالجرم المشهود واثناء مداهمة الوكر الذي هو عبارة عن ( مخزن بداخله قطع فيه سرير طبي ).

وأضاف البيان أنه تم سماع صوت احدى النساء وهي تستنجد عندما كان يحاول المتهم ( م ع ع ذ ) اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا ، منوها إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم التحرش والاعتداء الجنسي من خلال التحايل على النساء بأنهن ( مسحورات ومتلبسات بالجن ).

ووفقا للبيان فإنه تم القبض على المتهمين في منطقة ( حي الزنجيلي ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في عام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

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