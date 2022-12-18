أثناء بيعهم طفلة .. الأمن العراقي يفكك عصابة تتاجر بالأطفال

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، تفكيك عصابة تتاجر بالأطفال في محافظة بابل متلبسين أفرادها بالجرم المشهود.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه "على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عصابة تتاجر بالأطفال مكونة من ثلاثة أشخاص وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارزنا في محافظة بابل وبكمين محكم من استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولة بيعهم لطفلة مقابل (35) مليون دينار".

ووفقا للبيان فقد تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.