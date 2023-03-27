"أثناء انعقاد ندوة سياسية".. عشرات المجهولين يقتحمون بهو بلدية الناصرية

شفق نيوز/ اقدم مسلحون مجهولون يوم الاثنين، على اقتحام بهو دائرة حكومية بمحافظة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مجهولين يقدر عددهم بأربعين شخصاً يحملون اسلحة بيضاء اقتحموا حديقة بهو بلدية الناصرية التي كان من المؤمل ان تشهد ندوة سياسية ليل اليوم بحضور سروة عبد الواحد وعدد من نواب الجيل الجديد".

وأضاف المصدر؛ أن "المقتحمين اصابوا 6 من الحاضرين بجروح بليغة وقاموا بأعمال تخريبية في المكان وغادروا على الفور وعند المغادرة قاموا بإحراق تقاطع البهو بالإطارات المحترقة، دون معرفة دوافع الاقتحام".