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أثناء الإفطار.. حيلة وحبل تنهي حياة رجل موصلي

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T20:24:44+0000
أثناء الإفطار.. حيلة وحبل تنهي حياة رجل موصلي

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل رجل من قبل مجهولين في حي الصديق بالجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أربعة أشخاص مجهولي الهوية، أنهوا حياة مدني في الأربعين من عمره، وذلك من خلال خنقه باستخدام حبل، وسرقوا بعد ذلك سيارة الضحية ومصوغات ذهبية من المنزل ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "الجناة دخلوا إلى منزل الضحية بحيلة، وأجهزوا عليه في وقت الإفطار، مستغلين انشغال الناس وعدم وجود كاميرات مراقبة في الشارع الذي يقع فيه المنزل".

وأوضح المصدر، أن "اللصوص دخلوا إلى منزل الضحية بحجة شراء طيور باهظة الثمن منه، وقاموا بخنقه داخل القفص الذي يربي فيه طيوره، وقيدوا زوجته قبل أن يسرقوا مبلغاً قدره ٤٠ مليون دينار، بإلإضافة إلى الذهب والسيارة".

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