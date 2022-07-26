ثلاث عصابات لتهريب الآثار وتزييف العملة بقبضة الاستخبارات العراقية

شقق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على 3 عصابات لتهريب الآثار وترويج العملة المزيفة في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نتيجة للجهد الاستخباري المكثف واستخدام الطرق الفنية تم التوصل الى معلومات مفصلة عن عصابتين يقوم أفرادها بتهريب الاثار في محافظتي كربلاء وبابل وعصابة اخرى يقوم افرادها بترويج العملة الاجنبية المزيفة".

وأضافت، أن "مفارز الوكالة تعقبت أفراد العصابات ونصبت كمائن لهم، وتم إلقاء القبض على 3 متهمين يقومون بتهريب الآثار وبحوزتهم قطع اثرية في محافظة كربلاء، والقاء القبض على 3 متهمين اخرين يقومون بتهريب الآثار وبحوزتهم قطع اثرية في محافظة بابل".

وتابعت الوكالة، ان "مفارز شرعت بتنفيذ واجب القبض على متهمين اثنين يقومان بالترويج للعملة الاجنبية المزيفة في محافظة الانبار وضبطت بحوزتهما اموال فئة (100) دولار امريكي مقدارها (4500$) ومبلغ مالي آخرأ مقداره (6000$) خلال محاولتهما تصريفها في احدى منافذ الكي كارد داخل مدينة الرمادي".