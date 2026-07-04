ثلاث ضربات جوية تستهدف مواقع لداعش بين كركوك وأربيل

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن طائرة مقاتلة نفذت ثلاث غارات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" ضمن الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وأربيل، قرب ناحية آلتون كوبري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الغارات استهدفت منطقة بردي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الفاصلة بين المحافظتين، والتي تضم مواقع يعتقد أن عناصر من تنظيم داعش يتحصنون فيها، مشيراً إلى أن طبيعة الأضرار الناجمة عن القصف لم تتضح حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية تواصل متابعة الحادث، بانتظار صدور معلومات رسمية بشأن الجهة التي نفذت الغارات ونتائجها.

ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان جهاز مكافحة الإرهاب مقتل أحد عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية نُفذت في محيط ناحية آلتون كوبري، فيما تواصل القوات الأمنية عملياتها لملاحقة فلول التنظيم في المناطق الفاصلة بين كركوك وأربيل وصلاح الدين.