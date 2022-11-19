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أربع ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T07:35:34+0000
أربع ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بسقوط أربع ضحايا من بين صفوف قوات الجيش بهجوم لتنظيم داعش شمال غربي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عناصر داعش أقدمت فجر هذا اليوم على شن تعرض على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس شمال غربي كركوك مما اسفر عن مقتل اربع جنود.

وأضاف المصدر أن عناصر التنظيم سرقوا الاسلحة واجهزة النداء العسكرية والهواتف النقالة الشخصية من الضحايا الجنود.

وبيّن أن قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك الفريق الركن علي الفريجي توجه الى مكان الحادث ويقود عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن المهاجمين.

وأشار المصدر إلى توقيف أمر الفوج الأول وضابط الاستخبارات الفوج الاول لواء ٣١ جيش عراقي على خلفية هذا الخرق الامني.

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