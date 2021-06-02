ثلاثة متهمين بـ"الإرهاب" في قبضة شرطة الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار، بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بـ"الإرهاب" في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية أفادت بتواجد أحد المطلوبين لمديرية استخبارات وإرهاب محافظة الانبار، بمنزله في حي جبيل شمالي الفلوجة".

وأضاف، أنه "تم القاء القبض عليه من قبل فوج الطوارئ السادس التابع لمديرية الشرطة في الانبار، وتسليمه الى الجهة المصدرة لأمر القبض عليه".

وتابع المصدر، بالقول "بعد مرور وقت قصير على عملية القبض هذه، وعلى ضوء معلومات استخبارية ايضاً، ألقت الشرطة القبض على أحد الارهابيين المطلوبين لمديرية مكافحة إجرام قضاء الرطبة غربي الانبار، وذلك بعد دخوله إلى المدينة قادماً من أبو غريب".

واشار المصدر، إلى أن "المتهم اعترف فور التحقيق معه بأنه كان قادماً بهدف اقناع ابن عمه وضمه إلى صفوف تنظيم داعش أيضاً"، مضيفاً أنه تم القبض على ابن عمه أيضا وتسليمهما الى الجهات المعنية للتحقيق معهما.