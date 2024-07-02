ضربة جوية عراقية تردي ثلاثة دواعش بينهم احد القيادات في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، أن الضربة الجوية التي نفذتها مقاتلات الـ F16 العراقية امس الاثنين على موقع لتنظيم داعش ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم المتشدد.

وكانت العمليات قد اعلنت امس أنها استهدفت بقصف جوي "وكرا في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما ادى الى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله".

وقالت العمليات في بيان، إن "قوة مشتركة من تشكيلات فرقة المشاة الأولى ومفارز استخبارية من كتيبة استطلاع الفرقة خرجت اليوم الثلاثاء لتفتيش مكان الضربة الجوية في أطراف سد العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضاف البيان أن القوة "عثرت على (3) جثث، بينها جثة لأحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، كما عثرت على أوكار مدمرة للإرهابيين ومبرزات جرمية ومواد فنية ولوجستية وغيرها من المواد الأخرى".