ثلاثة قتلى من الحشد الشعبي بقصف كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، السبت، بسقوط ثلاثة قتلى على الأقل جراء الاستهداف الذي طال مقر استخبارات تابع لهيئة الحشد الشعبي داخل محيط مطار كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القصف الجوي الذي نُفذ بثلاثة صواريخ موجهة من طائرة استهدفت مقر الاستخبارات التابع للحشد الشعبي، اسفر حتى الان عن سقوط ثلاثة قتلى و ستة مصابين من الجيش العراقي في حصيلة أولية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في الحادث، بالتزامن مع انتشار أمني في محيط المطار لمعرفة ملابسات الهجوم والجهة المنفذة.

ولاحقا، نعت هيئة الحشد الشعبي، ثلاثة من منتسبيها سقطوا جراء قصف جوي استهدف مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة لها في محافظة كركوك، فيما أشارت إلى إصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك تعرّض مساء اليوم إلى اعتداء عبر ثلاث ضربات جوية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من المنتسبين وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية".