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ثلاثة أشخاص يلقون حتفهم بحوادث جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-19T12:15:13+0000
ثلاثة أشخاص يلقون حتفهم بحوادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل ثلاثة حوادث في مناطق مختلفة من شمالي المحافظة. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قضاء الدواية شمالي محافظة ذي قار سجل حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 20 عاما بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح كلاشينكوف"، لافتا إلى أن " التحقيقات الأولية بحادثة الانتحار تفيد بأن المنتحر يعاني من حالة نفسية". 

وأضاف أن " حالة غرق حصلت في إحدى القرى بقضاء الشطرة انتهت بوفاة فتى يبلغ من العمر 18 عاما ". 

وتابع، المصدر بالقول إن "قضاء الرفاعي شهد احتراق شاب من مواليد 1998 نتيجة انفجار دراجته عليه أثناء عملية تنظيفه لها"، مشيرا إلى أنه" تم نقله للمشفى الا عملية النقل لم تسعفه فتوفي هناك متأثرا بحروقه".

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