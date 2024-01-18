ثلاثة شبان ينهون حياتهم بـ"النار والسم" في بغداد وديالى أمـن ديالى بغداد انتحار شباب











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شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتحار 3 شبان في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2007، أقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس حسب ادعاء ذويه ضمن منطقة الاورفلي في مدينة الصدر شمال شرقي بغداد". واضاف ان "شاباً تولد 1993 انتحر بأسلوب تناول مواد سامة، في منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد". وبحسب المعلومات الواردة فإن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية. وفي السياق؛ افاد مصدر أمني في ديالى بانتحار شاب شرقي المحافظة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 18 عاما اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح كلاشنكوف في اطراف ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة". واضاف، ان "اسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي وفتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث". وتعد حادثة الانتحار هذه الثالثة في ديالى خلال عام 2023.