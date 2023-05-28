ثلاثة أحكام بالحبس الشديد بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الموصل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق موظفة تعمل في مديرية التسجيل العقاري في الموصل لقيامها بالتلاعب والتزوير في جنس العقارات في الموصل/ الزهور.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "المجرمة التي تعمل معاونة في مديرية التسجيل العقاري في الموصل/ الزهور قامت بالتلاعب والتزوير في العقارات من خلال تغيير جنس العقار وجعله من ارض زراعية الى أرض عقارية او من خلال تزوير معاملة بيع للعقار لقاء حصولها على مبالغ مالية".

وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمة تأتي استنادا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".