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إثر نزاع "مجهول".. مقتل أب واثنين من أولاده في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-30T18:20:44+0000
إثر نزاع "مجهول".. مقتل أب واثنين من أولاده في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص إثر نزاع "غير معلوم الأسباب"، في أطراف ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أباً واثنين من أولاده، قتلوا بنيران شخص فتح النار عليهم، بسبب شجار نتيجة مضايقات بالسير على طريق قرية الحساوية التابعة لناحية أبي صيدا وأطراف قضاء المقدادية".

وأشار المصدر، إلى معلومات أخرى، أفادت بأن "الحادث يعود لنزاعات وثارات قديمة بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "القاتل فر إلى جهة مجهولة، فيما أخلت الشرطة الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

وتشهد مناطق أطراف المقدادية ونواحيها، حوادث أمنية ونزاعات عائلية وعشائرية، بين حين وآخر، كما خلفت عشرات الضحايا والمصابين بسبب سطوة الجماعات الخارجة عن القانون والاقتتال العشائري والنزاعات الطائفية.

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