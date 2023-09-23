إثر مشاجرة .. القبض على 3 متهمين أحدهم محكوم غيابيا بالإعدام في ذي قار

شفق نيوز/ القت قوات الشرطة في محافظة ذي قار، يوم السبت، على 3 متهمين اثر مشاجرة بين طرفين في مدينة الصدر وسط مدينة الناصرية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، قوة امنية من شرطة ذي قار وبجهود قسم بلدة الجزيرة تمكنت من القبض على 3 متهمين من طرفي مشاجرة حدثت في مدينة الصدر وسط مدينة الناصرية وضبط سلاح كلاشنكوف عدد اثنان مع 6 مخازن من نوعها.

ووفقا للبيان فإنه، من خلال التحقيق تبين احدهم محكوم غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت بقضية الارهاب، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقهم وتوقيفهم اصوليا .