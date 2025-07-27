بغداد .. جريحان جراء تبادل اطلاق نار بين عناصر بالحشد اثر خلاف على منصب

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، باندلاع تبادل إطلاق نار بين عناصر في الحشد الشعبي إثر خلاف اندلع بينهم على منصب إداري في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن صوت إطلاق النار الذي حصل جنوبي بغداد ناجم عن خلاف بشأن تكليف شخص ينتمي الى الحشد بمنصب مدير دائرة زراعة بغداد.

وتابع أن المكلف بالمنصب وعند ذهابه للمباشرة بمهام عمله في إحدى الدوائر الواقعة جنوبي العاصمة، رفض المدير السابق - وينتمي ايضا الى الحشد - تسليم المنصب الأمر الذي دفع الشخص الأول المكلف الى الاستعانة بمجموعة مسلحة تابعة له، وحصل اشتباك بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للتهدئة والسيطرة على الوضع، مشيرا إلى اصابة مسلحين اثنين جراء بين صفوف متبادلي اطلاق النار.

ووفقا للمصدر، فقد وصل ممثلون عن قيادة عمليات بغداد، والشرطة الاتحادية، ومديرية أمن الحشد الشعبي الى مكان الحادث لتهدئة الوضع، لافتا الى ان الوضع بات تحت السيطرة ولا يوجد تصعيد من طرفي الاشتباك.