اثناء "مشية عشائرية".. مقتل ضابط برتبة مقدم في بابل وسرقة 35 مليون بسطو مسلح في النجف

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بأن ضابطاً قتل اثناء (مشية عشائرية) لإنهاء خلافات بين أقربائه، فيما سرق لصوص اموالاً ومخشلات ذهبية بقيمة 35 مليون دينار في محافظتي بابل والنجف.

وفي محافظة بابل، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة مقدم قتل بهجوم مسلح بقضاء القاسم في محافظة بابل اثناء (مشية عشائرية) لإقربائه لإنهاء خلافات عائلية سابقة بين الطرفين".

وأضاف المصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي النجف، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "لصوصاً أقدموا على سرقة منزل أحد المواطنين في حي كندة، وسط المدينة، مستغلين عدم تواجد العائلة فيه"، مشيراً إلى ان "الجناة قاموا بسرقة 30 مليون دينار عراقي، ومخشلات ذهبية تتجاوز قيمتها الخمسة ملايين دينار ".