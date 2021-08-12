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ثاني هجوم خلال ساعات.. انفجار عبوة على رتل للتحالف وسط العراق
Category: أمـن
Date: 2021-08-12T20:51:12+0000
ثاني هجوم خلال ساعات.. انفجار عبوة على رتل للتحالف وسط العراق
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