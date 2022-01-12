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ثاني "أكبر" تاجر مخدرات في كركوك بقبضة الأمن

Category: أمـن

Date: 2022-01-12T20:39:33+0000
ثاني "أكبر" تاجر مخدرات في كركوك بقبضة الأمن

شفق نيوز/ القت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، يوم الأربعاء، القبض على ثاني "أكبر" تاجر مخدرات في المحافظة.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) ومدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القت مفارز قسم مكافحة المخدرات بأمرة العميد ( هما رؤوف عبدالكريم ) القبض على ثاني أكبر تاجر مخدرات في محافظة كركوك بكمين محكم والذي سبق وأن تم قتل شريكه بعملية نوعية في وقت سابق".

واشارت الى "تصديق أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفه وفق المادة 28 مخدرات".

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