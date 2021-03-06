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ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T21:43:03+0000
ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الأحد، بشن عناصر تنظيم داعش هجوما على إحدى القرى غربي المحافظة

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من عناصر التنظيم قاموا بمهاجمة قرية الطبعات التابعة لقضاء الرطبة اقصى غربي الأنبار، واختطفت اثنين من رعاة الأغنام"

وأشار المصدر، إلى أن "تنظيم داعش يستغل المناطق البعيدة عن تواجد الأجهزة الأمنية، لتنفيذ عملياته الإرهابية، وهناك العديد من المناطق لا يوجد فيها اي عنصر أمني، خصوصا المناطق الصحراوية" .

يشار إلى أن تنظيم داعش تسلل إلى القرية ذاته واختطف راعيا للأغنام أيضا، فضلا على تعرض زوجته لاطلاقات نارية، نقلت على إثرها إلى مستشفى، ولا تزال لغاية الان تحت العناية المركزة.

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