ثاني حالة في 10 أيام.. انتحار جندي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بانتحار جندي في مرابطة أمنية جنوبي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جندياً في مرابطة أمنية بناحية بهرز، 10كم جنوبي قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه، دون معرفة الدوافع.

وهذا ثاني حادث من نوعه في ديالى خلال عشرة أيام، والثالث على مستوى العراق، ففي 19 من آذار الجاري، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "شرطيا يتجاوز الخمسين من عمره، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل إحدى غرف مركز شرطة جيزاني الجول، في أطراف قضاء الخالص شمال شرقي ديالى، لأسباب غامضة".

وفي 22 من الشهر الجاري، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مفوضاً في الشرطة الاتحادية اقدم على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه داخل مقر تابع للشرطة الاتحادية في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.